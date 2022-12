Fleetwood Mac-gitarist eert overleden Christine McVie: ‘Mijn zielsverwant’

Voormalig Fleetwood Mac-gitarist en zanger Lindsey Buckingham (73) heeft met een handgeschreven brief gereageerd op het overlijden van zijn oud-collega Christine McVie. In de brieft noemt Buckingham McVie haar ‘een muzikale kameraad, vriendin, zielsverwant en zus.’

Buckingham zat zo’n veertig jaar met de Christine McVie in de band. De zangeres overleed afgelopen woensdag. ‘Meer dan vier decennia hebben we elkaar geholpen een prachtig oeuvre te creëren en een nalatenschap. Ik voel me erg gelukkig dat ik haar heb gekend’, schrijft de muzikant in de handgeschreven brief die op sociale media te lezen is. ‘Hoewel ze ontzettend zal worden gemist, leeft haar geest voort in dat oeuvre en die nalatenschap,’ vervolgt hij.

McVie, die van 1968 tot 1976 met Fleetwood Mac-bassist John McVie getrouwd was, kwam begin jaren 70 bij de wereldberoemde formatie en maakte deel uit van de band tot 1998. Ze deed na haar vertrek bij Fleetwood Mac een lange tijd niets, maar werd in 2017 toch nog een keer overgehaald om met de band op tournee te gaan. In 2004 bracht ze een soloalbum uit. Tien jaar later verraste McVie fans van Fleetwood Mac door weer terug te keren als zangeres.

McVie schreef enkele van de bekendste hits van de groep, zoals Little Lies, Everywhere, Don’t Stop, Say You Love Me en Songbird. Ze overleed woensdag na een kort ziekbed in het ziekenhuis, in het bijzijn van haar familie.

Fleetwood Mac zal vandaag klinken vanaf de Dom. Beiaardier Malgosia Fiebig speelt vanaf 11.45 uur vier nummers ter nagedachtenis Christine McVie.

