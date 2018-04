Fleetwood Mac stijgt met stip: de meest geruchtmakende bandruzies aller tijden

Wordt Lindsey Buckingham ooit nog voor de derde keer lid van Fleetwood Mac? Het zou een passend slot zijn voor de band die zijn succes in 1977 bouwde op de dubbele liefdesbreuk in de band. Maar na het album Rumours werd het nooit meer echt vredig in de band van Mick Fleetwood. Die deed een gouden zet met het binnenhalen van het koppel Buckingham en Stevie Nicks. Zijn folkgroep werd een stadionband. Maar de ruzies zwollen ook op tot arena-grootte. Buckingham stapte in 1987 gefrustreerd op om in 1997 op zijn schreden terug te keren. Toen was Christine McVie echter zo ongelukkig geworden van de constante spanning dat ze haar pensioen aankondigde. Sinds 2014 is ze terug. De groep vervangt Buckingham tijdens hun komende tournee door Neil Finn (Crowded House) en Mike Campbell van The Heartbreakers.