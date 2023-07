Flemming naar AFAS Live: ‘Wil muzikaal iets heel vets neerzetten’

Flemming staat op 18 november voor het eerst in AFAS Live met een eigen concert. De 27-jarige zanger is er trots op dat hij anderhalf jaar na zijn vliegende start in de Nederlandse muziekindustrie zijn grootste show tot nu toe mag aankondigen. ,,Ik wil vooral muzikaal iets heel vets neerzetten”, vertelt hij in gesprek met het ANP.

,,AFAS is natuurlijk een iconische zaal”, zegt Flemming Viguurs, zoals de zanger volledig heet. ,,Ik weet nog dat het de Heineken Music Hall heette en dat ik daar echt grote artiesten heb gezien, zoals Bastille en James Bay. Het is een van dé zalen van Nederland, dus heel vet dat ik daar nu mag staan. Heel gaaf.”

De kaarten gaan zaterdag om 10.00 uur in de verkoop, maar over wat het publiek in november kan verwachten kan de zanger nog niet veel kwijt. Wel zal hij in ieder geval hits als Amsterdam, Automatisch, Paracetamollen en zijn nieuwe zomerse single Hypnose ten gehore brengen. ,,Het wordt een heel vette show, waarbij in ieder geval het podiumdeel belangrijk zal zijn. De rest is nog een verrassing”, lacht hij na kort overleg met zijn manager over wat er al gezegd mag worden over de show. ,,De muziek zal in ieder geval het belangrijkst zijn. Alles wat je de lucht in schiet qua confetti moet bijdragen aan de muziek, niet andersom.”

Gastartiesten worden niet verwacht. ,,Het is wel gaaf als de kranten straks koppen van ‘Flemming met band in AFAS Live en het dak ging eraf’”, zegt hij lachend. Als het dak er letterlijk af moet, zal hij een paar deurtjes op moeten schuiven naar de Johan Cruijff ArenA, en dat staat ook zeker op zijn verlanglijstje. ,,Natuurlijk droom ik ook al van Ziggo Dome of de ArenA, maar het gaat allemaal al zo snel. Als je ziet wat er in anderhalf jaar al gebeurd is... Ziggo lijkt me mooi voor over een paar jaar. Dat is misschien ook wel beter. We doen alles stapje voor stapje”, besluit hij.

