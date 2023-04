Floor Jansen mag het voorprogramma van Metallica verzorgen

Niet Five Finger Death Punch, maar Floor Jansen treedt op zaterdag in de Johan Cruijff ArenA op in het voorprogramma van Metallica. Dat maakte concertorganisator MOJO maandag bekend. De Amerikaanse metalband moet ‘helaas door onvoorziene omstandigheden’ afzeggen.

In een reactie laat Jansen weten het ‘een enorme eer’ te vinden om zaterdag van zich te laten horen. ,,De mogelijkheid om voor meer dan 50.000 fans in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam te spelen als voorprogramma van Metallica, is een enorme eer. Ik kan niet wachten om mijn muziek met de fans te delen en Metallica te zien optreden.”

Naast Jansen zijn zaterdag ook Ice Nine Kills te zien als supportact van Metallica. Architects en Mammoth WVH treden donderdag tijdens de eerste show in Amsterdam in het voorprogramma op. De optredens van Metallica zijn tijdens de M72-wereldtournee op elke avond in iedere stad anders. Ook treden er bij elk concert andere supportacts op.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: