Fluisterzangeres Billie Eilish trekt scheur open op nieuwe plaat: ‘Beste prestatie ooit’

Billie Eilish staat bekend om haar zachte manier van zingen, maar gooit op haar nieuwe plaat de remmen los. Het is een middelvinger naar iedereen die de artiest ooit een ‘fluisteraar’ noemde, schrijft de gezaghebbende muzieksite NME in een vijfsterrenrecensie. Aan het einde van titeltrack Happier than ever , waarvan de clip vanavond verscheen, begint ze zelfs te schreeuwen. ‘Dit lied is waarschijnlijk haar beste vocale prestatie ooit.’

Het moeten gekke maanden zijn geweest voor wonderkind Billie, die op haar 19de zeven Grammy-awards op zak heeft, geschiedenis schreef met een Vogue-shoot, als jongste artiest een James Bond-lied opnam en met haar gelauwerde documentaire nu kans maakt op meerdere Emmy’s.

Er waren kleine schandaaltjes, zoals een opgedoken filmpje waarin ze een racistisch scheldwoord playbackte. En de singles in aanloop naar haar langverwachte tweede album deden het wel goed, maar leken minder succesvol dan ze gewend was geraakt. Doet Happier than ever, dat deze week het meest vooruitbestelde album ooit werd op streamingdienst Apple Music, de barstjes vergeten?

Voelbare pijn

Ja, concluderen recensenten eensgezind. Billie en haar broer Finneas, met wie ze al haar muziek maakt, zijn nog altijd ‘aan het winnen’, schrijft de Evening Standard, die het album vijf sterren geeft. ‘De melodieën en vocalen zijn het hele album lang geweldig’, concludeert The Guardian, die vier sterren uitdeelde, net als The Times, The Independent en The Telegraph.

Het onbetwiste hoogtepunt is titeltrack Happier than ever, schrijft NME. Het nummer is gericht aan een ex-vriendje dat haar waardeloos behandelde. Wat begint als een rustige gitaarballad, gaat halverwege over in een ‘grandioze finale’, zoals The Guardian schrijft, met headbangwaardige rockklanken en een schreeuwende Eilish op de achtergrond. ‘Je voelt de pijn in haar stem’, aldus NME.

Geile rush

Het is niet de enige keer dat Billie losgaat. Ook het techno-achtige nummer Oxytocin, vernoemd naar het gelijknamige ‘liefdeshormoon’, grijpt de luisteraar volgens recensenten bij de strot. NME noemt het lied, waarin Billie zingt hoe ze iemand pijn wil doen op een manier die God zou afkeuren, een ‘geile hormoon-rush’. In het refrein trekt Billie haar mond stevig open:

Eilish klinkt op haar album soms ronduit ‘onaangenaam’ en ‘vervreemdend’, meent The Guardian, maar dat is precies de kracht. ‘Ze klinkt nog steeds als niemand anders’, schrijft Evening Standard. ‘En zeker niet als iemand die arena’s vult. (...) Ze doet alles heel erg anders, wat hopelijk een nieuwe manier is om te overleven.’

