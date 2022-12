Foo Fighters gaan door na dood drummer, maar worden 'andere' band

Met video Liesbeth werd in Top2000 op de radio ten huwelijk gevraagd: ‘Hij was totaal niet nerveus’

In het Top2000-café van NPO Radio 2 schoot Rick Laanen donderdag dj Morad El Ouakili aan, met de vraag of hij zijn vriendin Liesbeth in de uitzending voor de vierde maal ten huwelijk mocht vragen. Het mocht en zij zei eindelijk ja. Dit is hun liefdesverhaal.

