Fotograaf toont hoe overleden beroemdheden er vandaag de dag zouden uitzien

Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in Liverpool. De grote finale is op zaterdag 13 mei, maakt Graham Norton, de vaste commentator van het liedjesfestijn bij de BBC, zojuist bekend. Het Verenigd Koninkrijk is gastland omdat het feest vanwege de oorlog niet kan plaatsvinden in Oekraïne, dat het festival dit jaar won.

7 oktober