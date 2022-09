Fout Maar Goud met Chantal Janzen trapt af met 815.000 kijkers

De nieuwe spelshow Fout Maar Goud met Chantal Janzen als presentatrice is gisteravond op RTL 4 van start gegaan met 815.000 kijkers, zo meldt Stichting KijkOnderzoek. Daarmee staat het programma op de vijfde plek in de top 10 van best bekeken programma’s van donderdag.

Fout Maar Goud staat in het teken van guilty pleasures. Janzen wordt bijgestaan door teamcaptains Gerard Joling en Marieke Elsinga. Beide teams hebben als doel de mystery guest van het andere team te ontmaskeren. Zij doen dat door meerdere spellen te spelen.

Fout Maar Goud verloor de strijd op primetime van Beste Zangers (NPO 1). De aflevering waarin zanger Nielson centraal stond, was goed voor bijna 1,1 miljoen kijkers. Traditiegetrouw was het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO 1 het best bekeken programma. Daar stemden bijna 1,7 miljoen mensen op af.

Frank Visser

Het best bekeken programma op SBS6 was Mr. Frank Visser doet uitspraak, waar 762.000 mensen naar keken. Mr. Visser en Viktor Brand trapten het nieuwe seizoen gisteravond af met een burenruzie in het Brabantse Raamsdonkveer. Daar woont de 77-jarige Johan al 45 jaar in zijn huurhuisje in een fijne volksbuurt. Vanaf het moment dat zijn buren een tuinhuis hebben geplaatst in hun tuin, is het volledig gedaan met alle gezelligheid. Want niet alleen kijkt Johan nu uit op een spuuglelijk bouwsel, deze is ook nog eens boven op hun gezamenlijke pad gebouwd, waardoor Johan geen onderhoud meer kan plegen aan zijn garage.

Omdat Johan 20 jaar heeft gewacht om over het pad te klagen, is de zaak verjaard. Uiteindelijk zijn er geen winnaars, want Mr. Frank Visser kan vrij weinig doen aan de overlast en het geklaag van Johan en daarom wijst hij alles af. ,,U kunt nu door met een schone lei. Laat elkaar in vrede leven”, eindigde Mr. Visser de aflevering gisteravond.

