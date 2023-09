Foutje in Khalid & Sophie: Boudewijn de Groot is niet de schrijver van deze hit van Rowwen Hèze

AD Media podcast Psycholoog klapt uit de school over Temptation Island: ‘Adviezen genegeerd’

Natuurlijk is er een follow-up over Temptation Island, nu er zelfs Kamervragen over dit ‘walgelijke’ tv-programma (aldus Angela de Jong) gesteld worden. Angela vindt het on hold, c.q. op pauze zetten van het programma niet ver genoeg gaan. Het moet gewoon van de buis. Temeer omdat ze van een psycholoog die bij Temptation Island is betrokken weet dat zijn adviezen tijdens de screening van de kandidaten van het programma worden genegeerd.