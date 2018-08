FOX overtreedt mediawet; wedstrijden Vitesse en Feyenoord ten onrechte achter decoder

FOX heeft wel degelijk zo’n open kanaal (vooral gevuld met series als The Walking Dead en The Simpsons), maar Feyenoord – AS Trencín (20.30 uur) evenals de wedstrijd FC Basel – Vitesse (20.00 uur) zijn vanavond alleen te zien op decoderzenders FOX Sports 1 en 2. ,,Ze moeten de wedstrijden dus op hun open kanaal uitzenden óf het betaalkanaal open zetten voor iedereen’’, aldus woordvoerder Sander van Dam van het Ministerie van OCW.



In 2016 werd Ziggo Sport door het Commissariaat voor de Media op de vingers getikt, omdat ze de wedstrijden in de voorronde van de Champions League op die zender – ook geen open kanaal – onvoldoende landelijke dekking hadden. Een jaar later werd de wedstrijd van Ajax tegen Nice ook op Eurosport uitgezonden. Samen hadden ze namelijk wél voldoende landelijke dekking.



Het Commissariaat kan niet zeggen of ook FOX een reprimande te wachten staat. De mediawaakhond oordeelt altijd achteraf, nooit vooraf. Het is nu nog niet bekend of FOX vandaag nog maatregelen treft.