'Fox wist van seksschandalen O'Reilly, maar vernieuwde toch contract'

Dennis en zijn Maleisische prinses gespot in chique Londense brasserie

16:17 Dennis Verbaas (28) en zijn koninklijke echtgenote prinses Aminah uit Johor genieten van een zonnig weekend in Londen. De twee lunchten in de tuin van de viersterrenbrassserie The Ivy Chelsea Garden aan King's Road met een goede vriendin van Aminah, die foto's van een 'jong gehuwd paar' deelt via Instagram.