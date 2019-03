Frank Dane (Radio 538): Er moet en zal gelachen worden

Urgentie

Meligheid is troef in de vroege morgen van Radio 538, maar tussen het hoongelach door word je – misschien wel meer dan in andere ochtendshows – uitgebreid bijgepraat over het laatste nieuws. Ook de ‘moeilijke’ onderwerpen als het staatsbelang in KLM komen voorbij. Danes voorganger Edwin Evers zei in een interview met deze krant zich nooit iets te hebben aangetrokken van de wensen van stationsbaas John de Mol. Dat hier enthousiast wordt verwezen naar de finale van de SBS 6-kijkcijferflop DanceSing (ook van John de Mol) suggereert dat de verhoudingen nu anders liggen.