Frank Dane volgt Evers op

Nicolette Kluijver beschuldigd van mishandeling shetlandpony

12:18 RTL4-presentatrice Nicolette Kluijver (33) heeft zaterdag in haar woning in Ouderkerk aan de Amstel bezoek gehad van de politie, omdat ze haar shetlandpony zou hebben mishandeld. De politie had een anonieme tip gekregen van iemand die beweerde dat Kluijver en haar gezin het paardje slecht zouden verzorgen.