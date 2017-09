Frank de Boer in oerwoud: Zelfs onze vrouwen komen niet tussen Ronald en mij in

Horrorfilm 'IT' trekt in Nederland veel kijkers

11:48 De verfilming van het boek IT van Stephen King trekt in Nederland volle zalen. De film trok in het eerste weekend 138.000 bezoekers. Daarmee is het de beste opening voor een horrorfilm ooit in Nederland. Het record stond op naam van de film Sint van Dick Maas, die in het openingsweekend 88.000 bezoekers trok.