Frank en Rogier helpen noodlijdende bed and breakfasts in nieuw programma

Frank Jansen (73) en Rogier Smit (44) bezoeken in het programma, dat Frank & Rogier Checken in gaat heten, B&B-eigenaren die niet de financiële middelen hebben om de boel op te knappen. Na een eerste inspectie delen zij hun goudeerlijke bevindingen met de eigenaren en steken vervolgens de handen uit de mouwen. Ze pakken de inrichting op hun eigenzinnige manier aan, met spullen die ze tweedehands op veilingen en in kringloopwinkels vinden. Daar bovenop geven de mannen ook nog tips op het gebied van gastvrijheid en service. Hun doel? Met weinig middelen de B&B weer naar grote hoogte brengen. Het format doet een beetje denken aan de Herrie-programma's die Herman den Blijker maakte voor de zender. Samen met Willem Reimers ging hij bij noodlijdende horeca-gelegenheden langs om ze uit de brand te helpen.

Frank en Rogier zijn blij met hun eerste programma bij RTL 4. ,,Mensen helpen met hun interieur, vooral goed doen voor mensen die het minder hebben en natuurlijk advies geven over service en gastvrijheid zit in ons dna. Het is dan ook een droom die werkelijkheid wordt om mensen gelukkig te maken met een make-over voor hun B&B’s, en zo heel Nederland te mogen zien. Trouwens, wat is Nederland mooi! Dat waren we even vergeten.”