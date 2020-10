Frank en Rogier in gesprek met relatietherapeut na knallende ruzie

Begin oktober werd bekend dat de twee flamboyante mannen tijdelijk afstand van elkaar hebben genomen. Frank vertrok naar hun stulpje in Zuid-Frankrijk om het winterklaar te maken, Rogier gaf er de voorkeur aan om in Den Haag te blijven. ,,Dat kan gebeuren, hij is jonger ook natuurlijk’’, zei Frank daar eerder over tegen deze site . ,,En ik vermaak me prima; er komen veel vrienden langs met wie ik gezellig rosé drink. Ik geniet van mijn oude dag en welverdiende rust.”

Rooijakkers over de vloer

Vandaag werd duidelijk dat Rogier en Frank met een relatietherapeut in gesprek zijn gegaan via een videoverbinding. ,,Er is nog wel een goed gesprek nodig”, stelde Rogier in RTL Boulevard.



Of de onlinehereniging daadwerkelijk zoden aan de dijk heeft gezet, zal donderdag duidelijk worden. Dan is het gesprek tussen de twee heren te zien in Rooijakkers over de Vloer.