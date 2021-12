Frank Heinen haalt hoogste dagscore ooit bij De slimste mens

Heinen, die gisteren debuteerde en meteen dagwinnaar werd (444), kreeg vanavond een enorm applaus van het publiek in de studio. Zijn record past in dit winterseizoen waarin al twee kandidaten de top tien aller tijden binnen kwamen. Eerst belandde acteur Jacob Derwig al op de achtste plaats met 506 seconden, deze week nestelde Randy Fokke -de actrice die bekend is van de Albert Heijn-reclames- op de zesde plek met 512 punten. Heinen was vanavond een klasse apart. Op vrijwel alle vragen had hij een passend antwoord. Wie Het Mooiste meisje van de klas presenteert? ,,Jaap Jongbloed.” Van wie het citaat Alles van waarde is weerloos afkomstig is? ,,Lucebert.” Welke zangeres bij de nipplegate tijdens de Super Bowl betrokken was? ,,Janet Jackson.” Welk (gebrek aan) vitamine scheurbuik veroorzaakt? ,,C.” Welk land voor 1700 Moskovië heette? ,,Rusland. Welke naam premier Rutte noemde toen hij een black out kreeg? ,,Caroline.” Welk tekenfilmfiguur altijd ‘What up doc’, zei? ,,Bugs Bunny.” Heinen wist veel van Willem Wilmink en alles van de schrijvers Herman Brusselmans en Saskia Noort. Heinen moet nog een paar dagen, maar lonkt nu al nadrukkelijk naar de finaleweek half januari.