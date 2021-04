Frank Lammers over het spelen van Ferry: ‘Het was leuk om weer eens jong te zijn’

Podcast Deze bizarre films moet je nu zien tijdens het online-festival Imagine

8 april Even helemaal klaar met de voorspelbare films die je doorgaans ziet? Koop eens een kaartje voor het dit jaar online gehouden Imagine Film Festival, al decennia lang gespecialiseerd in afwijkende cinema uit de horror-, sciencefiction- en fantasyhoek. In deze podcast maken Gudo en John, die al heel wat titels zagen, je wegwijs in het gevarieerde aanbod.