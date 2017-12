Frank Masmeijer mag kerst in vrijheid vieren

Nu is bekend geworden dat Masmeijer niet terug naar de cel in België moet. ,,Ik mag me vrij bewegen. Kan overal naartoe, ook naar het buitenland. Alleen niet naar België, maar daar hoef ik ook niet naar toe”, zegt Masmeijer die ruim drie jaar geleden, op 14 oktober 2014, werd gearresteerd op verdenking van drugshandel. Hij zat tien maanden in voorarrest. De eis van het OM in België was zeven jaar, maar de veroordeling viel een jaar hoger uit, waarna Masmeijer onmiddellijk in hoger beroep ging.

Eerder klaagde Masmeijer dat hij tot de uitspraak amper iets kon uitrichten als het ‘om werk gaat of het kopen van een huis’. ,,Maar nu ga ik niet wachten. Het hoger beroep kan nog heel lang duren, dus ik ga nu gewoon aan de gang. Ik ben druk bezig met een aantal dingen die ik wil ondernemen. Concreet is er nog niets, maar ook televisiewerk sluit ik niet uit. Overigens kunnen we na het hoger beroep ook in cassatie. Er zijn argumenten in deze zaak die nergens op slaan. Blijkbaar kun je in dit land veroordeeld worden op vermoedens”, zegt Masmeijer die kerstmis dus in vrijheid mag vieren met zijn vriendin Jaimy van Lent. Hij is nog steeds dolverliefd op de Amsterdamse met wie hij nu ruim zeven maanden samen is. ,,Kerstmis vieren we gewoon thuis, hoor. Geen restaurant of zo hoor. Met vrienden, gezellig eten, drinken.”