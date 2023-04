Frankie Goes To Hollywood gaat voor songfestival weer optreden

Op de avond van de openingsceremonie vindt in de stad een groot evenement plaats met optredens van talloze artiesten. Op de line-up staan behalve Frankie Goes To Hollywood ook oud-songfestivalwinnaars Conchita Wurst en Jamala, Atomic Kitten, The Lightning Seeds en The Real Thing. Liverpool rekent op zo’n 30.000 bezoekers.

Frankie Goes To Hollywood scoorde in de jaren tachtig grote hits met onder meer Relax, The Power Of Love en Two Tribes. In 1987 viel de groep rond zanger Holly Johnson uiteen.