Frans Bauer gaat niet echt voor de Amerikaanse droom: ‘Geintje’

‘Mijn hitsingle Heb je even voor mij is vertaald in het Engels’, roept Frans Bauer vanochtend. ,,Na maanden van geheimzinnigheid mag ik het bekendmaken. A moment for me vervult voor mij de lang gekoesterde droom om door te breken in de USA! Helemaal happy!’’ aldus de volkszanger bij een foto van de vermoedelijke single. Ook is er een clipje waarin hij de tekst ‘Have you got a moment for me? Make some time for me free’ zingt.



Al snel denken volgers dat het om een grap gaat van de voormalig presentator van Bananasplit. Bauer bevestigt dat zelf nu ook. ,,Jullie weten dat ik van een geintje houd. Ik heb geen nummer opgenomen in het Engels.” Frans legt uit dat het om een reclame gaat voor een ontbijtproduct. ,,In de commercial zien jullie dat ik optreed in Amerika en mijn nummer Heb je even voor mij in het Engels zing. Natuurlijk droom ik ervan ooit op te treden in Amerika maar voor nu houd ik het nog even bij Nederland en daarom heb ik ook geen nummer uitgebracht in het Engels.”



In de commercial neemt Frans een hap van de ontbijtkoek en droomt vervolgens weg. Dan staat hij op het podium in de Verenigde Staten en zingt hij in een grote concertzaal de Engelse versie van Heb je even voor mij. ,,Veel plezier met het kijken naar de nieuwe commercial en droom allemaal net als ik van je grootste wens en ga allemaal naar je Happy Place”, besluit Frans op Instagram.