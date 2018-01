Frans Bauer haalt schouders op over kritiek op goed bekeken Curling Quiz

foto's Fockeline Ouwerkerk schittert op rode loper 'Taal is zeg maar echt mijn ding'

21:00 De film Taal is zeg maar echt mijn ding is in theater Tuschinski in Amsterdam in première gegaan. Hoofdrolspeelster Fockeline Ouwerkerk (36) schitterde op de rode loper in een glitterjurk. Ook Egbert-Jan Weeber, Fockeline Ouwerkerk, Peter Faber en Tarikh Janssen lieten zich zien.