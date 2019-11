Frans Bauer: Zie terugkeer van reallifesoap wel zitten

De volkszanger zegt dat in gesprek met het Vlaamse Dag Allemaal. ,,Nu de kinderen groter zijn zou ik dat weer zien zitten, ja”, zegt Bauer, die vier zonen heeft die nu tussen de 10 en 18 jaar oud zijn.

De Bauers, waarin het wel en wee van de familie door camera’s werd vastgelegd, werd in 2003 uitgezonden en won in 2004 de Gouden Televizier-Ring. In april, toen Bauer zijn overstap van NPO 1 naar RTL 4 bekendmaakte, zei hij nog in talkshow Pauw dat hij zich voorlopig wilde gaan richten op andere programma’s. Of er daadwerkelijk een nieuwe reallifesoap aankomt, is onduidelijk.

De zanger en presentator snapt wel waarom zijn reallifesoap destijds zo'n hit was, vertelt hij in het blad. ,,Weet je wat ‘De Bauers’ uniek maakt? De authenticiteit. De camera ging aan en men filmde wat er écht gebeurde. Nooit hebben we de afleveringen die op tv kwamen op voorhand bekeken, ook ik zag pas op het scherm het resultaat.”

Quote Toen ik die eerste aflevering bekeek met m’n gezin en mezelf in trainings­pak op de buis zag, dacht ik: ‘Dit is einde carrière!