Franse acteur en model Gaspard Ulliel (37) overleden na skiongeluk

De Franse acteur Gaspard Ulliel is op 37-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een skiongeluk op een piste in La Rosière. Dat meldt de Franse krant Le Parisien . Ulliel werd gisteren na het ongeluk met spoed in een ziekenhuis in Grenoble opgenomen en overleed vandaag aan zijn verwondingen.

Ulliel kreeg internationale bekendheid door zijn rol in Un long dimanche de fiançailles, de ‘opvolger’ van de succesvolle film Le fabuleux destin d’Amélie Poulin, die regisseur Jean-Pierre Jeunet maakte met hoofdrolspeelster Audrey Tautou. Het oorlogsepos vertelt over een meisje dat op zoek gaat naar haar verloofde die tijdens de Eerste Wereldoorlog is verdwenen in de loopgraven.

Ook vertolkte Ulliel in 2007 de rol van Hannibal Lecter in Hannibal Rising, de prequel waarin de jeugd van de beroemde kannibaal uit de doeken wordt gedaan. De Franse acteur was na Anthony Hopkins de tweede persoon om Lecter gestalte te geven.

Behalve acteur was Ulliel ook model. Hij was het gezicht van het Franse merk Longchamp en het parfum Bleu de Chanel en stond in 2007 op de cover van de Franse Vogue.

