Franse componist Michel Legrand (86) overleden

De opmars van de documentai­re­se­rie: ‘Een echt verhaal is meeslepen­der dan fictie’

9:15 Dertig jaar na zijn dood komt Netflix met de docureeks Conversations with a killer: the Ted Bundy tapes, over Amerika's beruchtste seriemoordenaar Ted Bundy. Na kaskrakers zoals Making a murderer, The Jinx en Wild Wild Country belooft dit de zoveelste onweerstaanbare documentaireserie te worden. Non-fictie is populairder dan ooit. ,,Mensen hunkeren naar diepgang.’’