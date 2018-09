Franse politie laakt 'laksheid' Memphis: miljoenenroof was te voorkomen

De diefstal vond plaats tijdens het duel Olympique Lyon tegen OGC Nice dat eindigde in een 0-1 nederlaag voor Lyon. Nadat Memphis Depay had ontdekt dat zijn huis in Lyon overhoop was gehaald, belde de oud-PSV'er direct de politie. Al snel bleek, zo schrijven Franse media, dat geen sprake was van braaksporen omdat een raam dat uitkomt op een garagedak nog open stond. Verder bleken de alarminstallatie en camera's nog niet te zijn aangesloten. ,,De politie is niet blij met de laksheid van Depay'', melden Franse kranten zoals L'Equipe. ,,Deze inbraak had makkelijk voorkomen kunnen worden.''