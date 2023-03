Franse sterauteur slaagt er via rechter niet in Nederlandse ‘pornofilm’ te verbieden

Relatie Tony Junior geklapt: ‘We zijn nog goede vrienden’

Tony Junior is weer vrijgezel. De 33-jarige dj, die vier maanden geleden bekendmaakte opnieuw gelukkig te zijn in de liefde, laat weten dat er ‘onlangs’ een punt achter zijn relatie met Marjolijn is gezet. ‘We hebben besloten onze eigen weg te gaan.’