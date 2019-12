Fred Emmer: ‘Als nieuwslezer in een keurslijf, maar eigenlijk een vrije geest’

Er waren geen gasten noch collega’s in de studio. Nieuwslezers liepen niet, maar zaten achter een desk. En bleven daar. Ze lazen trouwens ook de weersverwachting voor. Het waren de jaren zestig, zeventig én tachtig van de vorige eeuw, waarin Fred Emmer uitgroeide tot dé nieuwslezer van het land. ,,Op onbewogen wijze. Wat in die tijd van een nieuwslezer werd verwacht”, stelt Philip Freriks, voormalig nieuwslezer van het NOS Journaal.



Op kerstavond overleed Fred Emmer, 85 jaar. Hij presenteerde van 1962 tot 1965 het NTS Journaal (de voorloper van de NOS), koos een aantal jaar voor de reclamewereld maar keerde in 1971 terug als nieuwslezer van het Journaal. Hij was meer dan twintig jaar het gezicht van het NOS Journaal. ,,Een nieuwslezer als de boodschapper van het nieuws”, vervolgt Freriks. ,,De aangeleverde stukjes nauwkeurig voorlezend, met nadruk op keurig. Hij was de vleesgeworden objectiviteit. Bijna zoals de koning zich in zijn toespraak niet uitspreekt. De totale neutraliteit. Hij had zijn rol als de onbewogen Fred Emmer zo eigen gemaakt, dat hij daardoor een persoonlijkheid werd.”



Twee jaar nadat Fred Emmer afzwaaide als nieuwslezer werd Amber Brantsen (30) geboren. ,,Ik heb hem dus nooit live op televisie gezien, maar uiteraard heb ik wel filmpjes van hem bekeken”, stelt Brantsen, die tweeënhalf jaar geleden begon als presentator van het NOS Journaal. ,,Gewoon om te zien hoe mijn voorgangers het deden. Ook om de verschillen door de jaren heen te zien. Er is veel veranderd, maar sommige kwaliteiten van een goede nieuwslezer annex presentator zijn van alle tijden. Tekstbegrip, tone of voice, goede verstaanbaarheid. Waar Fred Emmer heel erg goed in was: het nieuws lezen zonder versprekingen. Hij wist heel goed waar hij het over had. Dat merkte je aan alles, maar uiteraard is de stijl wel anders geworden. Nieuwslezers zijn meer presentatoren. We mogen nu iets meer mens zijn. Ik kan me een glimlachje permitteren als ik vertel dat het Nederlands elftal heeft gewonnen. Toen was dat niet aan de orde.”