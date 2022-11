Fred van Leer cancelt theatertournee: ‘De afgelopen jaren zijn slopend geweest’

Fred van Leer is genoodzaakt zijn theatertour af te blazen. Dat maakt de Rotterdamse stylist vandaag bekend op Instagram. ‘Ik heb mijzelf gerealiseerd dat de afgelopen jaren voor mij slopend zijn geweest, waardoor ik met pijn in mijn hart tot dit besluit ben gekomen.’

Van Leer zou in 2023 met zijn theatertour En Route door Nederland reizen. Maar, zo laat hij vandaag weten: dat gaat niet door. ‘Om maar meteen met de deur in huis te vallen: ik heb mijn theatertour helaas moeten annuleren. Dit betekent dus dat mijn theatershow En Route volgend jaar niet doorgaat. Het is het moeilijkste besluit dat ik in mijn carrière hebben moeten nemen.’

De stylist stelt dat het besluit hem enorm zwaar valt, maar dat hij ‘noodgedwongen een stap terug moet doen’. Hij schrijft: ‘Toen het licht uitging na mijn laatste Fred & Friends-show in Ahoy, is bij mij het spreekwoordelijke licht ook uitgegaan.’ Van Leer is daardoor tot het besef gekomen dat ‘de afgelopen jaren voor mij slopend zijn geweest’.

Van Leer benadrukt dat hij niet voor langere tijd uit de spotlights zal verdwijnen. ‘Ik ga op een lager pitje door met mijn andere werkzaamheden. Want in mijn eentje op de bank zitten en naar mijn navel staren is niet de oplossing, leer ik van de deskundigen om mij heen. Ik ga leren om hier een balans in te vinden.’

Mensen die tickets voor de shows hadden worden binnenkort op de hoogte gebracht over de terugbetaling van hun kaartje. ‘De theaters zijn op dit moment druk bezig om dit te realiseren voor jullie’, aldus Van Leer.

Overval

Hoewel Van Leer niet gedetailleerd ingaat op de ‘slopende jaren’, heeft hij de afgelopen tijd veel meegemaakt. Zo werd hij in 2020 in zijn huis in Rotterdam-West belaagd door twee overvallers die zich voordeden als bezorgers van PostNL. De mannen hadden een vuurwapen bij zich en bedreigden Van Leer met de dood. Na een worsteling gingen de overvallers er zonder buit vandoor.

Ook lekte er in 2020 een seksvideo uit waarin de 46-jarige presentator te zien was. ,,Het was zo vernederend en rakelde alle emotie op. Daarna keek ik er nog eens naar. En nog eens. Ik heb hem zeker twintig keer bekeken. Ik wilde dat er eelt op kwam zodat, mocht ik hem nog eens per ongeluk te zien krijgen, het me niets meer zou doen. Dat is gelukt. Het doet me nu niets meer”, vertelde hij vorig jaar in gesprek met Chantal Janzen in haar blad &C.

