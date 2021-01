Fred van Leer: ‘Drie dagen van de week gaan goed, de rest is overleven’

video Fred van Leer na ziekenhuis­op­na­me: ‘Iemand bood me een privéjet aan naar een geheime locatie’

13 november Fred van Leer is vanochtend voor het eerst na zijn ziekenhuisopname weer te horen geweest op Qmusic, waar hij elke vrijdag in de uitzending van Mattie & Marieke zit. Het gaat goed met hem, maar de tranen zijn nog dichtbij. ,,Ik verdrink in de liefde van de mensen om me heen. Oh, daar ga ik weer. Ik ben een jankerd.”