Fred van Leer ontslagen uit ziekenhuis

Fred zegde gisteren zijn theatershow in Gorredijk af en deelde vanochtend dat dit komt omdat hij te ziek is om op te treden. ‘Lieve mensen allereerst dank voor alle lieve berichten, ik heb vandaag mijn show af moeten zeggen omdat ik al 3 dagen lang veel pijn heb en we zijn nu aan het onderzoeken wat het kan zijn’, schreef de stylist bij een foto van zichzelf in een ziekenhuisbed. ‘Ik ben in goede handen en hoop op voorspoedig herstel!’



Inmiddels is duidelijk geworden dat het om een heftige ontsteking in zijn schouder gaat, waardoor Van Leer 'niets meer kan'. Hij moet medicatie slikken om de ontsteking te remmen en hoopt snel weer de oude te zijn. ‘Dank voor alle lieve berichten, ik voel me rijk met zoveel mensen om mij heen’, sluit de stylist zijn bericht af.



Het optreden van zaterdag wordt op 24 februari ingehaald. Freds eerstvolgende optreden staat voor woensdag gepland, deze voorstelling in Wageningen gaat vooralsnog door.