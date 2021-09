Fred van Leer viert zijn verjaardag weer vanaf de bank: ‘Moest wel aantal traantjes wegpinken’

Oud-schaakster klaagt Netflix aan wegens ‘seksisti­sche’ uitspraak in The Queen’s Gambit

17 september Voormalig schaakster Nona Gaprindashvili heeft Netflix voor maar liefst vijf miljoen dollar aangeklaagd wegens ‘kleinerende’ en ‘seksistische’ uitspraken in de hitserie The Queen’s Gambit. In een van de scenes wordt gesteld dat Gaprindashvili, nu 80 jaar, nog nooit competitieschaak met mannen had gespeeld. Dat is volgens de wereldkampioen absoluut niet waar en volgens haar dus beledigend. Dat meldt Deadline.