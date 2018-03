Fred van Leer zegt ja tegen Say yes to the Dress

Zijn manager maakte zich nog zorgen of het presenteren van trouwprogramma Say Yes to the Dress wel zou passen in de agenda van Fred van Leer. Maar toen de stylist dat hoorde, gaf hij meteen duidelijke instructies: ,,We gaan het gewoon doen, het kan me niet schelen hoe we het regelen.’’ En dus werden de opnames voor acht afleveringen nauwkeurig ingepland. ,,Als een soort Tetris werd mijn agenda ingevuld’’, haalt Van Leer dat moment terug.



Het zegt veel over het enthousiasme waarmee Fred van Leer deze presentatieklus aangaat. Say Yes to the Dress is al jaren een publiekstrekker op TLC, dat ook een Benelux-versie introduceerde. Maar met een niet-Nederlandse presentator, Randy Fenoli. Nederlandstalige aanstaande bruiden kozen hun trouwjurk uit terwijl ze Fenoli in het Engels te woord moesten staan.



Dat leidde tot de wens om een volledig Hollandse versie van het programma te maken. Fred van Leer, die voor TLC ook al Alles uit de Kast presenteert, staat bijna te stuiteren van enthousiasme wanneer hij vertelt over zijn nieuwe klus, waarvan het resultaat komende zomer op tv komt. ,,Een trouwjurk uitkiezen, dat is zo magisch, zo intens. Ik ben er een paar keer bij geweest bij goede vriendinnen. Ook bij Caroline Tensen mocht ik er bij zijn. Een trouwjurk is de meest bijzondere jurk die je ooit mag aantrekken.’’