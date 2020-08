Freek Bartels weer de planken op: ‘Ik kan als circuspaard niet te lang op stal blijven’

Kanye West niet verkies­baar in de Amerikaan­se staat Wisconsin

21 augustus Een fikse tegenvaller voor Kanye West. De rapper komt in de Amerikaanse staat Wisconsin niet op de kieslijst te staan, waarmee zijn kansen op het presidentschap nog kleiner worden. Hoewel Kanye’s kansen sowieso gering zijn, omdat hij voor veel staten te laat was om zichzelf als kandidaat aan te melden, kan hij in deze ‘swing state’ nu ook geen roet meer in het eten gooien door stemmen bij Joe Biden of Donald Trump weg te trekken. Dit meldt TMZ.