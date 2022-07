Freek gaat los met champagne, Kim en Jaap komen amper toe aan rust in vakantie

El­vis-actrice Shonka Dukureh (44) overleden

Actrice Shonka Dukureh, die recentelijk haar debuut op het grote scherm maakte met haar rol in de film Elvis, is op 44-jarige leeftijd overleden. Dukureh werd gisteren gevonden in haar woning in Nashville, waar ze met haar twee jonge kinderen woonde. De politie gaat er vooralsnog van uit dat er geen sprake is van een misdrijf.

22 juli