Freek Vonk schrijft 'eerbetoon’ aan haaienbeet, precies drie jaar na dato

Wat er daarna gebeurde is veel mensen niet ontgaan. Vonk werd tijdens een duik in zijn arm gebeten door een haai. De arm bijna volledig kapotgebeten. Met een traumahelikopter is hij afgevoerd naar het Jackson Memorial Hospital in Miami. ,,In een vier uur durende operatie, waarbij ik volledig onder narcose was, hebben de chirurgen vervolgens waanzinnig werk verricht aan mijn kapotgebeten bovenarm. Ze hadden meer dan 100 hechtingen nodig om de diepe wonden en loshangende stukken vlees weer netjes vast te zetten. Daarna moest ik nog een week in het ziekenhuis blijven vanwege infectiegevaar.”