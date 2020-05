Friends populairste serie tijdens coronacrisis

VIDEO Corona gooit roet in verhuis­plan­nen boer Herman en Fleur: ‘Maar liefde overwint alles’

24 mei De coronacrisis heeft flink wat roet in het eten gegooid bij boer Herman en zijn vriendin. Fleur was van plan om haar leventje in Nederland achter te laten en naar Frankrijk te emigreren, maar voorlopig gaat dat niet door. ,,We weten niet wanneer we elkaar weer gaan zien”, vertelde Fleur vanavond in een special van Boer zoekt Vrouw.