Friese vrienden tipten Hazesnummer bij toevallige ontmoeting met Metallica-bassist

Zwarte studenten eisen ontslag van 'racisti­sche' professor na beroemde Net­flix-se­rie

21:04 Een grote groep zwarte studenten van een Amerikaanse universiteit eist per direct het ontslag van een professor die wereldwijd in opspraak is geraakt. Het gaat om Elizabeth Lederer, een officier van justitie die in de jaren negentig vijf zwarte tienerjongens valselijk beschuldigde van de verkrachting van een witte vrouw. De gebeurtenissen zijn verfilmd in de nieuwe Netflix-serie When They See Us.