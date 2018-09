Frits Sissing: van taxeren heb ik zelf totaal geen verstand

Sissing is sinds 2015 te zien als presentator. Voor die tijd was Nelleke van der Krogt de geprezen taxeerkoningin, met haar soms vlijmscherpe opmerkingen en humoristische inslag.



De presentatie mag dan wel gewisseld zijn, de formule van het programma is al die jaren ongewijzigd gebleven. En dat is volgens Sissing dan ook de kracht van het programma, vertelt hij aan NU.nl. ,,Het is duidelijk voor de kijker waar hij naar kijkt, er is niet mee gerommeld", vertelt hij.



Een andere succesvol aspect van het programma is volgens de Avrotros-coryfee dat kijkers allemaal hopen 'een klapper in huis te hebben gehaald'. ,,Die nieuwsgierigheid en herkenning is belangrijk", vindt hij.