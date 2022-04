Frogers nemen afscheid van hond na ontdekken tumoren: ‘Houden van is loslaten’

De Frogers ontdekten afgelopen week dat er iets mis was met hun Bobby toen ze niet meer wilde eten. Ze besloten naar de dierenarts te gaan voor een onderzoek, waarna er een heftige diagnose werd gesteld: Bobby had tumoren die zelfs al waren uitgezaaid naar al haar organen. ‘Onze schat, altijd vrolijk, lief en loyaal’, schrijft Natasja Froger bij een reeks foto’s van het beestje.

Om haar niet langer te laten lijden, maakten de Frogers de moeilijke keuze om haar in te laten slapen. ‘Vrolijk was ze tot de laatste minuut en ook hebben we nog wandelingen kunnen maken, wat de beslissing nog moeilijker maakt, maar het is beter voor haar’, aldus Natasja. ‘Houden van is ook loslaten, al doet dat zo ontzettend en gemeen veel pijn. Dag lieve lieveling.’