Frontman Cardiacs Tim Smith (59) overleden

De muzikant en producer werd in 2008 getroffen door een hartstilstand en had sindsdien moeite met zijn spraak en beweging. Vanwege de hersenschade die hij had opgelopen, besloot hij in datzelfde jaar te stoppen met muziek.

Tim vormde vanaf 1977 samen met zijn broer Jim en Michael Pugh en Peter Tagg de band. Aanvankelijk onder de naam Cardiac Arrest, later werd dat Cardiacs. In 1981 brachten ze hun eerste album uit, Toy World. Daarna volgden nog zo’n dertig albums en singles, waarvan de laatste in 2007 uitkwam. Hun grootste hit in eigen land was Is This The Life. De band trad ook enkele keren in Nederland op. In de loop der jaren veranderde de bezetting van de groep behoorlijk, maar de broers Smith bleven.