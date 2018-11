Frozen-prinses Noortje Herlaar ook in Ralph II

Laaiend enthousiast

Alle prinsessen spelen in Ralph Breaks the Internet een belangrijke bijrol. Hun aanwezigheid in de film was al verklapt in de trailer van Ralph II; een van de scènes waarin zij te zien zijn, werd door fans laaiend enthousiast ontvangen. Op sociale media wordt het afgelopen weekend ook al veelvuldig gediscussieerd over een speciale verrassing die na de laatste credits te zien is.

In Wreck-it Ralph uit 2012 probeert een personage uit een oude videogame te ontdekken of er méér in het leven kan zijn dan de schurkenrol die hij in het spel heeft. In het vervolg komt Ralph (Frank Lammers) met zijn vriendinnetje Vanellope (Georgina Verbaan) terecht op internet. Ralph Breaks the Internet krijgt in de VS veel lovende recensies en brak in de eerste week al diverse records.