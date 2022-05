Gaat Amber Heard vandaag zelf getuigen tegen Johnny Depp na storm van negatieve publiciteit?

Het proces is inmiddels halverwege. De eerste drie weken riep het team van Depp getuigen op en ook hijzelf kwam veelvuldig aan het woord. Hoewel er geen schema is vrijgegeven, moet het nu het team van Heard zijn dat aan de beurt is om getuigen op te roepen. Het proces begon vandaag nog met bodyguard Travis McGivern, die vertelde over hoe de Aquaman-actrice zijn cliënt uitschold, bespuugde en dingen naar hem wierp.



Het proces levert Heard, die aanwezig was in de zaal bij de getuigenis van de bodyguard, inmiddels behoorlijk wat schade op met diverse negatieve headlines in de internationale media tot gevolg. Vanochtend werd bekend dat ze om die reden haar eigen pr-team heeft ontslagen. Online is er ook een petitie gestart om de actrice te weren uit het tweede deel van de film Aquaman, waarvan de opnames eind vorig jaar werden afgerond. Die petitie is inmiddels ruim drie miljoen keer getekend.



Heard zal in ieder geval zelf ook gaan spreken en het lijkt erop dat haar getuigenis meerdere dagen in beslag neemt. Haar advocaten stellen dat ze over meerdere incidenten van fysiek en seksueel misbruik zal verklaren. Ze zal net als Depp eerst haar verhaal doen tegenover haar eigen advocaten, waarna er een ‘kruisverhoor’ start door de advocaten van haar rivaal.