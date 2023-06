Gaby Blaaser bevallen van dochtertje Isabella

Blaaser liet in december weten in verwachting te zijn van haar eerste kindje. ‘Het beste ongelukje dat ons ooit is overkomen’, schreef ze destijds op Instagram bij een video waarin beelden van haar en haar vriend Robin te zien waren. In het filmpje was ook een foto van de echo te zien.

De blondine was eerder dit jaar te zien in het Videoland-programma Echte meisjes in de jungle. Tijdens de opnames ontdekte ze zwanger te zijn. Blaaser had zelf willen blijven, maar de productie besloot haar naar huis te sturen. ,,We zaten natuurlijk niet in een megaveilig gebied, met malaria en dat soort dingen. Op een gegeven moment zeiden ze: ‘We kunnen je niet verder meenemen’”, aldus Blaaser in januari tegenover RTL Boulevard.

In juni 2022 maakte Gaby haar relatie met tattoo-artiest Robin bekend. Het is niet duidelijk hoelang de twee al een relatie hebben. Niet lang daarvoor liep haar relatie met personal trainer Danny spaak. Eerder deed ze mee aan de Videoland-serie The Bachelorette. In eerste instantie leek ze de ware liefde te hebben gevonden, maar het programma leverde haar geen langdurige relatie op.

