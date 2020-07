Gaby Blaaser: ‘Ik geloof door Joey weer voor de volle 100 procent in ware liefde’

Hoewel nog moet blijken of Limburger Joey de nieuwe man in haar leven blijft, is het avontuur hoe dan ook geslaagd. ,,Het is echt een succesverhaal. Ik geloof weer voor de volle 100 procent in ware liefde.”



Tijdens de opnames van de laatste aflevering was Gaby in ieder geval volledig overtuigd dat ze voor Joey ging kiezen. ,,Het was in de eerste vier afleveringen wel duidelijk dat wij echt een heel goede klik hadden”, blikt ze terug. ,,En na de laatste 24-uursdate wist ik zeker dat hij de laatste roos moest krijgen.”



Met veel plezier en dankbaarheid kijkt Gaby terug op The Bachelorette. ,,Ik heb er zoveel van geleerd, maar het belangrijkste dat ik heb geleerd is dat wat mensen ook vinden ik er gewoon mag zijn. Ik ben er een zekerder en mooier mens door geworden.”