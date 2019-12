Gaby Blaaser is The Bachelorette in Nederlandse versie van RTL

Gaby Blaaser gaat op Videoland in De Bachelorette op zoek naar haar droomman. Op een nog onbekende droomlocatie in het buitenland leert ze straks een groep vrijgezelle mannen kennen. Via de ‘rozenceremonie’ valt er iedere week een kandidaat af. Mannen kunnen zich nu opgeven via de site van RTL. ,,Ik ben zelfverzekerder dan ooit. Maar er ontbreekt nog een leuke vent’’, verklaart ze haar deelname bij RTL Boulevard. Het is volgens haar niet zo dat ze als bekend persoon de mannen voor het uitkiezen heeft. ,,Het valt best wel tegen. Ik ben best wel kritisch en geef mensen niet zo snel een kans. Dat moet ik hier wel gaan doen.’’

Tatoeages

Alle mannen zijn welkom geeft Blaaser aan. ,,Het maakt me niet echt uit. Ik heb niet een bepaald type. De ene keer vind ik iemand leuk die onder de tatoeages zit en de andere keer totaal niet. Ik vind het leuk als iemand me aan het lachen maakt.’’



De rel rond reality-tv maakte Blaaser nog even zenuwachtig of het programma wel doorgaat. ,,Daar ga je wel over nadenken dan. We zijn er al heel lang mee bezig. Maar The Bachelorette is anders, het is een heel romantisch programma waarin ik op zoek ga naar de ware liefde.’’



The Bachelorette is sinds 2003 in elf landen te zien. Naast Amerika zijn er ook versies in Australië, Canada, Finland, Duitsland, India, Japan, Nieuw-Zeeland, Roemenië, Zweden en Zwitserland. De Nederlandse versie van The Bachelorette met Blaaser is dit voorjaar te zien op Videoland. In het verleden zijn er wel verschillende seizoenen gemaakt van De Bachelor in Nederland. Het laatste seizoen werd in 2017 uitgezonden op Net5.