Gaby Hoffmann schittert naast Joaquin Phoenix in het ontroerende C'mon C'mon

Kritiek op prins Andrew die moeder Elizabeth begeleidde

Op sociale media is veel verontwaardiging over het feit dat juist prins Andrew zijn moeder, koningin Elizabeth, begeleidde bij het betreden van Westminster Abbey voor de herdenkingsdienst van prins Philip. De 62-jarige zoon van Elizabeth verscheen voor het eerst sinds de begrafenis van zijn vader weer in het openbaar.

8:35