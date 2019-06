Game Of Thrones wil Emmy voor beste script, fans reageren: Probeer het eens bij de Razzies

De Emmy Awards zijn de belangrijkste tv-prijzen in het wereldje. Het is zowel logisch als verrassend dat schrijvers D.B. Weiss en David Benioff hun werk opgeven ter overweging voor een Emmy: aan de ene kant gaat het om de grote finale van één van de best bekeken series aller tijden, maar tegelijkertijd is het de aflevering met de slechtste beoordeling uit de hele reeks. Want laat het nu niet de acteurs of zelfs A Song Of Ice And Fire-auteur George R.R. Martin geweest zijn die de kritiek van fans over zich heen kregen, maar wél het ‘luie schrijfwerk’ van Weiss en Benioff.