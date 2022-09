Gangsta’s Paradise-rapper Coolio op 59-jarige leeftijd overleden

De Amerikaanse rapper Coolio is gisteren in de Amerikaanse stad Los Angeles op 59-jarige leeftijd overleden, bevestigt zijn manager aan CNN. In de jaren negentig werd Coolio, wiens echte naam Artis Leon Ivey Jr. is, bekend met nummers als Gangsta’s Paradise en Fantastic Voyage .

Waar de rapper aan is overleden, maakt zijn manager niet bekend. Entertainmentwebsite TMZ schrijft dat Coolio het huis van een vriend zou hebben bezocht en daar dood op de grond werd gevonden.

De rapper begon zijn carriere begin jaren 90 in Los Angeles. In 1995 werd hij wereldberoemd met Gangsta’s Paradise. Het nummer verscheen op de soundtrack van de film Dangerous Minds, met in de hoofdrol Michelle Pfeiffer. Een jaar later won Coolio een Grammy Award voor het nummer, dat op YouTube meer dan een miljard keer beluisterd is.

In de jaren erop bleef hij met wisselend succes muziek maken en acteerde hij in een flink aantal films en televisieseries, waaronder Sabrina the Teenage Witch (1996), Batman & Robin (1997), The Nanny (1998), Charmed (2002), en Futurama (2001, 2010). Ook verscheen hij in realityprogramma’s, waaronder Celebrity Big Brother in de VS. Volgens film-database IMDb zijn er momenteel drie films in productie waaraan Coolio als acteur verbonden was.

Coolio werd in het verleden verschillende keren veroordeeld, onder meer vanwege wapenbezit. De laatste keer was zes jaar geleden. Hoewel hij al jaren geen nieuwe albums meer had uitgebracht, trad hij nog steeds op. Vorige week stond hij nog op het podium in de Amerikaanse stad Chicago, voor zaterdag 1 oktober stond een optreden in de Duitse stad Stuttgart gepland.

De rapper en acteur was van 1996 tot 2000 getrouwd met Josefa Salinas. Hij laat zes kinderen achter.