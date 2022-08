Gaststad songfestival moet eventuele andere evenementen annuleren

Experts: ‘Kritiek op Steven Brunswijk laat zien dat andere relatievor­men nog niet geaccep­teerd worden’

Het is ‘gestoord’ en ‘onwijs verdrietig’ dat de pasgetrouwde cabaretier Steven Brunswijk (38) met een statement moest komen over zijn veelbesproken tongzoen met een onbekende vrouw tijdens de Pride in Amsterdam. Dat zeggen verschillende relatietherapeuten en psychologen tegen deze site. ,,Het laat zien dat het hebben van een andere relatievorm nog lang niet overal wordt geaccepteerd”, aldus relatietherapeut Nynke Nijman van de NVVS.

8 augustus